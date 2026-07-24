The Good Good Show
The Good Good Show
The Good Good Show is Santa Barbara's longest running monthly stand up comedy show featuring the hottest comedians working today that you've seen or heard on Comedy Central, HBO MAX, Hulu, Jimmy Kimmel Live, CBS, Prime Video, Tru TV, E!Sirius XM and more.
FEATURING: Christine Medrano, Joe Abousakher, Kym Kral, and Julie Weidmann
Tickets are ONLY $10 so come have some laughs with us and enjoy a delicious craft beer (wine available too)!
7:30 p.m. $10
Night Lizard Brewing Co.
$10
07:30 PM - 09:00 PM on Sat, 15 Aug 2026
Night Lizard Brewing Co.
607 State StreetSanta Barbara, California 93101