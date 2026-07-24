NPR for the California Coast.

© 2026 KCLU Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

The Good Good Show

Screenshot

The Good Good Show

The Good Good Show is Santa Barbara's longest running monthly stand up comedy show featuring the hottest comedians working today that you've seen or heard on Comedy Central, HBO MAX, Hulu, Jimmy Kimmel Live, CBS, Prime Video, Tru TV, E!Sirius XM and more.

FEATURING: Christine Medrano, Joe Abousakher, Kym Kral, and Julie Weidmann

Tickets are ONLY $10 so come have some laughs with us and enjoy a delicious craft beer (wine available too)!

7:30 p.m. $10

Night Lizard Brewing Co.
$10
07:30 PM - 09:00 PM on Sat, 15 Aug 2026
Get Tickets
Night Lizard Brewing Co.
607 State Street
Santa Barbara, California 93101