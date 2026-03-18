Coffee for a Cure - EB Awareness Week
Coffee for a Cure - EB Awareness Week
Your coffee can make a difference! During EB Awareness Week, Walter Clark Legal Group is partnering with EB Research Partnership and three local coffee shops for Coffee for a Cure. Visit Hot Lips Coffee Shop, Cheers Coffee, or {IW} Coffee Chai Bar and purchase a featured drink to trigger a $1 donation supporting research toward a cure for epidermolysis bullosa (EB), a rare genetic condition that causes fragile skin and painful blistering. Join us in supporting EB research!
Walter Clark Legal Group
12:00 AM - 11:59 PM, every day through Oct 31, 2026.
Walter Clark Legal Group
71861 CA-111, Rancho Mirage, CA 92270Rancho Mirage, California 92270
(760) 777-7777
ranchomirage@walterclark.com