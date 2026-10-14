NPR for the California Coast.

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Wine & Cheese Tasting Experience

Wine & Cheese Tasting Experience

Join Zac Wasserman of Frequency Wine Company and Kathryn Graham of Cheese Shop Santa Barbara for a guided pairing of five wines and five hand-selected cheeses on Frequency’s historic patio. Tuesday, November 10, 2026, 6–8 PM at 804 Anacapa Street, Santa Barbara. $60 per person. Reservations required; limited space. Tickets: https://www.cheeseshopsb.com/products/frequency-wine-cheese-event

Frequency Wine Company
$60 per person
06:00 PM - 08:00 PM on Tue, 10 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Frequency Wine Company × Cheese Shop Santa Barbara
805-770-3069
Nicole@frequencywines.com
https://frequencywines.com/
Frequency Wine Company
804 Anacapa Street
Santa Barbara, California 93101
https://frequencywines.com/