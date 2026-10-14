Wine & Cheese Tasting Experience
Wine & Cheese Tasting Experience
Join Zac Wasserman of Frequency Wine Company and Kathryn Graham of Cheese Shop Santa Barbara for a guided pairing of five wines and five hand-selected cheeses on Frequency’s historic patio. Tuesday, November 10, 2026, 6–8 PM at 804 Anacapa Street, Santa Barbara. $60 per person. Reservations required; limited space. Tickets: https://www.cheeseshopsb.com/products/frequency-wine-cheese-event
Frequency Wine Company
$60 per person
06:00 PM - 08:00 PM on Tue, 10 Nov 2026
Event Supported By
Frequency Wine Company × Cheese Shop Santa Barbara
805-770-3069
Nicole@frequencywines.com
Frequency Wine Company
804 Anacapa StreetSanta Barbara, California 93101