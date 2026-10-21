Merlin Snider
Merlin Snider
NambaArts presents Merlin Snider, a magician with words & melody, in spoken word and songs that live between a smile and a tear. Joining is Santa Barbara based, successful singer-songwriter, Cory Sipper. Namba Performing Arts Space, 47 South Oak Street, Historic Downtown Ventura, CA. Tickets are $23 online at NambaArts.com; $25 at the door.
Namba Performing Arts Space
23
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Event Supported By
Namba Performing Arts Space
805-628-9250
Performance@nambaarts.com
Artist Group Info
Merlin Snider
Tamara@nambaarts.com
Namba Performing Arts Space
47 S Oak StVentura, California 93001
805-628-9250
NambaArts@gmail.com