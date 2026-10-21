NPR for the California Coast.

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Merlin Snider

Merlin Snider

NambaArts presents Merlin Snider, a magician with words & melody, in spoken word and songs that live between a smile and a tear. Joining is Santa Barbara based, successful singer-songwriter, Cory Sipper. Namba Performing Arts Space, 47 South Oak Street, Historic Downtown Ventura, CA. Tickets are $23 online at NambaArts.com; $25 at the door.

Namba Performing Arts Space
23
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Namba Performing Arts Space
805-628-9250
Performance@nambaarts.com
http://NambaArts.com

Artist Group Info

Merlin Snider
Tamara@nambaarts.com
NAMBA Performing Arts Space
Namba Performing Arts Space
47 S Oak St
Ventura, California 93001
805-628-9250
NambaArts@gmail.com
www.nambaarts.com