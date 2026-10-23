Flamenco Íntimo
Flamenco Íntimo
An intimate flamenco tablao in the historic Covarrubias Adobe
Sunday, November 15
Two Showtimes:
6:00 PM
8:00 PM
Location: Covarrubias Adobe- Join us for an intimate concert in our Spanish-era adobe featuring artists Cristo Osorio, La Chimi, Timo Nuñez, Andrés Vadín, and Gerardo Morales.
The event begins with a short wine and cheese reception. Tickets are very limited.
Co-hosted by Flamenco! Santa Barbara
Get Tickets!
6:00 PM - 7:30 PM Showtime https://www.eventbrite.com/e/flamenco-intimo-tickets-2003581877330
8:00 PM - 9:30 PM Showtime https://www.eventbrite.com/e/flamenco-intimo-tickets-2003582127077
Santa Barbara Historical Museum
$50
06:00 PM - 08:00 PM on Sun, 15 Nov 2026
Santa Barbara Historical Museum
136 East De La Guerra StreetSanta Barbara, California 93101
(805) 966-1601
media@sbhistorical.org