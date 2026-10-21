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Contemporary Modern Dance Workshop

Contemporary Modern Dance Workshop

NambaArts presents a FREE Contemporary Modern Dance Workshop led by Anne-Rene Petrarca, dance artist and educator recently relocated from the Bay Area. This college-level Contemporary/Modern Dance community workshop kicks off a season of classes to be held every Tuesday from 5:30–7:00 p.m. beginning November 3 for $20 each. Namba Performing Arts Space, 47 South Oak Street, Historic Downtown Ventura,

Namba Performing Arts Space
11:00 AM - 12:30 PM on Sat, 7 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Namba Performing Arts Space
805-628-9250
Performance@nambaarts.com
http://NambaArts.com

Artist Group Info

Anne-Rene' Petrarca
execdir@nambaarts.com
NAMBA Performing Arts Space
Namba Performing Arts Space
47 S Oak St
Ventura, California 93001
805-628-9250
NambaArts@gmail.com
www.nambaarts.com