Contemporary Modern Dance Workshop
Contemporary Modern Dance Workshop
NambaArts presents a FREE Contemporary Modern Dance Workshop led by Anne-Rene Petrarca, dance artist and educator recently relocated from the Bay Area. This college-level Contemporary/Modern Dance community workshop kicks off a season of classes to be held every Tuesday from 5:30–7:00 p.m. beginning November 3 for $20 each. Namba Performing Arts Space, 47 South Oak Street, Historic Downtown Ventura,
Namba Performing Arts Space
11:00 AM - 12:30 PM on Sat, 7 Nov 2026
Event Supported By
Namba Performing Arts Space
805-628-9250
Performance@nambaarts.com
Artist Group Info
Anne-Rene' Petrarca
execdir@nambaarts.com
Namba Performing Arts Space
47 S Oak StVentura, California 93001
805-628-9250
NambaArts@gmail.com