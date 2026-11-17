Christmas with el Twanguero
Christmas with el Twanguero
Christmas classics meet vintage rockabilly guitar, Spanish and Latin American roots, and the restless imagination of Latin Grammy-winning guitarist Diego García “Twanguero.” Latin Grammy-winning Spanish guitarist and composer Diego García “Twanguero” brings Christmas with el Twanguero to NAMBA with his band and special guests, reworking holiday favorites through vintage rockabilly guitar, Spanish folk, Latin American rhythms, and American roots. Namba Performing Arts Space, 47 South Oak Street, Historic Downtown Ventura, CA. Tickets are $39 online at NambaArts.com.
Namba Performing Arts Space
39
07:00 PM - 09:30 PM on Sat, 12 Dec 2026
Event Supported By
Namba Performing Arts Space
805-628-9250
Performance@nambaarts.com
Artist Group Info
Twanguero
tamara@nambaarts.com
Namba Performing Arts Space
47 S Oak StVentura, California 93001
805-628-9250
NambaArts@gmail.com