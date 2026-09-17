NPR for the California Coast.

© 2026 KCLU Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

CAMA presents San Francisco Symphony with Sir Donald Runnicles & Francesco Piemontesi

CAMA presents San Francisco Symphony with Sir Donald Runnicles & Francesco Piemontesi

CAMA presents the San Francisco Symphony with conductor Sir Donald Runnicles and pianist Francesco Piemontesi at The Granada Theatre. The program pairs Vaughan Williams’s Fifth Symphony with Brahms’s Second Piano Concerto.

Program:
Vaughan Williams: Symphony No. 5 in D Major
Brahms: Piano Concerto No. 2 in B-flat Major, Op. 83

CAMA 2026/2027 — 108th Concert Season: Virtuosi.
International Series. Season Sponsor: Sage Publishing.

Single tickets start at $20. Other single-ticket tiers: D section $42; C section $62; B section $92; A section $132.

Single tickets are available through the Granada Theatre Box Office. For current prices and availability, visit the ticketing link or call (805) 899-2222.

Programs, artists, and dates are subject to change.

Sir Donald Runnicles. Photo: Simon Pauly.

The Granada Theatre
Single tickets start at $20.
07:30 PM - 11:59 PM on Sat, 17 Apr 2027
Get Tickets

Event Supported By

Community Arts Music Association of Santa Barbara (CAMA)
8059664324
tickets@camasb.org
https://www.camasb.org/

Artist Group Info

San Francisco Symphony with Sir Donald Runnicles & Francesco Piemontesi
The Granada Theatre
1214 State Street, Santa Barbara, CA 93101
santa barbara , California 93101
(805) 893-3535
info@artsandlectures.ucsb.edu
https://artsandlectures.ucsb.edu/events-tickets/events/23-24/herbie-hancock/