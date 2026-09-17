CAMA presents San Francisco Symphony with Sir Donald Runnicles & Francesco Piemontesi
CAMA presents San Francisco Symphony with Sir Donald Runnicles & Francesco Piemontesi
CAMA presents the San Francisco Symphony with conductor Sir Donald Runnicles and pianist Francesco Piemontesi at The Granada Theatre. The program pairs Vaughan Williams’s Fifth Symphony with Brahms’s Second Piano Concerto.
Program:
Vaughan Williams: Symphony No. 5 in D Major
Brahms: Piano Concerto No. 2 in B-flat Major, Op. 83
CAMA 2026/2027 — 108th Concert Season: Virtuosi.
International Series. Season Sponsor: Sage Publishing.
Single tickets start at $20. Other single-ticket tiers: D section $42; C section $62; B section $92; A section $132.
Single tickets are available through the Granada Theatre Box Office. For current prices and availability, visit the ticketing link or call (805) 899-2222.
Programs, artists, and dates are subject to change.
Sir Donald Runnicles. Photo: Simon Pauly.