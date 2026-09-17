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CAMA presents Los Angeles Philharmonic with Paavo Järvi & Vilde Frang

CAMA presents Los Angeles Philharmonic with Paavo Järvi & Vilde Frang

CAMA closes its 2026/2027 International Series with the Los Angeles Philharmonic, conductor Paavo Järvi, and violinist Vilde Frang at The Granada Theatre. Frang performs Bartók’s Second Violin Concerto, followed by Schumann’s “Rhenish” Symphony.

Program:
Bartók: Violin Concerto No. 2, Sz. 112 (BB 117)
Schumann: Symphony No. 3 in E-flat Major, Op. 97, “Rhenish”

CAMA 2026/2027 — 108th Concert Season: Virtuosi.
International Series. Season Sponsor: Sage Publishing.

Single tickets start at $20. Other single-ticket tiers: D section $42; C section $62; B section $92; A section $132.

Single tickets are available through the Granada Theatre Box Office. For current prices and availability, visit the ticketing link or call (805) 899-2222.

Programs, artists, and dates are subject to change.

Vilde Frang. Photo: Marco Borggreve.

The Granada Theatre
Single tickets start at $20.
07:30 PM - 11:59 PM on Fri, 30 Apr 2027
Get Tickets

Event Supported By

Community Arts Music Association of Santa Barbara (CAMA)
8059664324
tickets@camasb.org
https://www.camasb.org/

Artist Group Info

Los Angeles Philharmonic with Paavo Järvi & Vilde Frang
The Granada Theatre
1214 State Street, Santa Barbara, CA 93101
santa barbara , California 93101
(805) 893-3535
info@artsandlectures.ucsb.edu
https://artsandlectures.ucsb.edu/events-tickets/events/23-24/herbie-hancock/