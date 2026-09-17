CAMA presents Los Angeles Philharmonic with Paavo Järvi & Vilde Frang
CAMA presents Los Angeles Philharmonic with Paavo Järvi & Vilde Frang
CAMA closes its 2026/2027 International Series with the Los Angeles Philharmonic, conductor Paavo Järvi, and violinist Vilde Frang at The Granada Theatre. Frang performs Bartók’s Second Violin Concerto, followed by Schumann’s “Rhenish” Symphony.
Program:
Bartók: Violin Concerto No. 2, Sz. 112 (BB 117)
Schumann: Symphony No. 3 in E-flat Major, Op. 97, “Rhenish”
CAMA 2026/2027 — 108th Concert Season: Virtuosi.
International Series. Season Sponsor: Sage Publishing.
Single tickets start at $20. Other single-ticket tiers: D section $42; C section $62; B section $92; A section $132.
Single tickets are available through the Granada Theatre Box Office. For current prices and availability, visit the ticketing link or call (805) 899-2222.
Programs, artists, and dates are subject to change.
Vilde Frang. Photo: Marco Borggreve.