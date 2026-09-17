CAMA presents Juilliard String Quartet & Simone Dinnerstein
CAMA presents Juilliard String Quartet & Simone Dinnerstein
CAMA presents the Juilliard String Quartet with pianist Simone Dinnerstein in its 2026/2027 Masterseries at the Lobero Theatre. The quartet performs Ravel and Bartók, then joins Dinnerstein for Schumann’s Piano Quintet in an evening of chamber music.
Program:
Ravel: String Quartet in F Major
Bartók: String Quartet No. 4, Sz. 91 (BB 95)
Schumann: Piano Quintet in E-flat Major, Op. 44
CAMA 2026/2027 — 108th Concert Season: Virtuosi.
Masterseries. Season Sponsor: Esperia Foundation.
Single tickets start at $20. Other single-ticket tiers: B section $68; A section $78.
Single tickets are available through the Lobero Theatre Box Office. For current prices and availability, visit the ticketing link or call (805) 963-0761.
Programs, artists, and dates are subject to change.
Juilliard String Quartet. Photo: Rachel Papo.