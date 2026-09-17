NPR for the California Coast.

© 2026 KCLU Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

CAMA presents Juilliard String Quartet & Simone Dinnerstein

CAMA presents Juilliard String Quartet & Simone Dinnerstein

CAMA presents the Juilliard String Quartet with pianist Simone Dinnerstein in its 2026/2027 Masterseries at the Lobero Theatre. The quartet performs Ravel and Bartók, then joins Dinnerstein for Schumann’s Piano Quintet in an evening of chamber music.

Program:
Ravel: String Quartet in F Major
Bartók: String Quartet No. 4, Sz. 91 (BB 95)
Schumann: Piano Quintet in E-flat Major, Op. 44

CAMA 2026/2027 — 108th Concert Season: Virtuosi.
Masterseries. Season Sponsor: Esperia Foundation.

Single tickets start at $20. Other single-ticket tiers: B section $68; A section $78.

Single tickets are available through the Lobero Theatre Box Office. For current prices and availability, visit the ticketing link or call (805) 963-0761.

Programs, artists, and dates are subject to change.

Juilliard String Quartet. Photo: Rachel Papo.

Lobero Theatre
Single tickets start at $20.
07:30 PM - 11:59 PM on Sat, 21 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Community Arts Music Association of Santa Barbara (CAMA)
8059664324
tickets@camasb.org
https://www.camasb.org/

Artist Group Info

Juilliard String Quartet & Simone Dinnerstein
Lobero Theatre
33 E Canon Perdido St,
Santa Barbara, California 93101
805-963-0761
http://www.lobero.org